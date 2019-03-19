台北水溝蓋1年更新不到3％ 議員：道路改善淪柯P作秀

2019-03-19 20:12

〔記者邱灝唐／台北報導〕道路通行環境提升曾是台北市府自豪的施政成績，但市議員王浩抨擊，近來接獲許多側溝蓋鬆脫、噪音擾民的陳情，一查才發現側溝蓋去年更新比例不到3％，希望相關單位積極改善。對此，工務局回應，更新效率沒辦法用比例算，但只要接獲陳情皆有派員處理。

台北市長柯文哲去年11月曾親自出席鄰里道路通行環境躍升計畫成果發表會，市府也誇耀去年更新側溝蓋路段長度為4萬1336公尺。不過，王浩抨擊，更新長度不到42公里，但台北市道路總長1409公里，相較之下更新比例不到3％。

另外，王浩也拿出工務局的統計數據，指出前2年共有1860件申訴預鑄式側溝蓋品質不良，平均每天就有3起通報，其中又以中山區476件居首，市府卻僅處理892件，連一半都不到；王浩強調，市長親自視導的躍升案不該只淪於作秀，市府需提出真正有效的作為與改善計劃造福市民。

對此，工務局新建工程處回應，42公里的長度僅納入計畫案的成果，並未計算柏油路面、人行道更新、側溝改善的成績，而上述施作長度於前年是68公里、去年近73公里；至於處理案件不到一半的質疑，新工處則說，不清楚892件的數據來源，但1860件皆有派員處理，並非僅處理部分案件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/