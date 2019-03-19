青年到瑞典當背包客打工旅遊 遭蜱咬罹萊姆病

2019-03-19 15:12

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布今年首例境外移入萊姆病，為北部20多歲男性，去年9月到瑞典當背包客厄蘭島打工旅遊時，曾在森林內遭蟲咬，且右大腿鼠蹊部出現環狀丘疹症狀，持續約2至3個月消失，今年3月返台後，經就醫採檢確診，目前服用抗生素治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男子赴瑞典時，穿著短褲到森林中，返回住處洗澡時，發現右大腿鼠蹊部有類似蜱叮咬的情形，但因症狀不明顯，並未察覺，研判感染地為瑞典。

林詠青指出，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人，多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。

林詠青說明，萊姆病潛伏期為3至30天，平均約7天，70%至80%感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，從2009年至今，我國萊姆病病例累計11例，均為境外移入病例，感染國家分別是美國6例、瑞典2例，英國及德國各1例，另1例則因旅遊地涵蓋德國、比利時、捷克、匈牙利，均可能是感染地。

疾管署副署長羅一鈞強調，民眾到野外踏青或流行地區時，應穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹合格的防蚊蟲藥劑。此外，返家前檢查是否遭蜱叮咬或附著，儘快沐浴及換洗衣物，萬一發現遭蜱叮咬，可用鑷子夾住蜱的口器小心摘除，避免口器斷裂殘留於體內，再用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/