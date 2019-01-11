遭511隻壁蝨寄生...蟒蛇潛水企圖淹死牠們

2019-01-11 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名捕蛇達人哈里森（Tony Harrison）在8日下午接獲通報，有民眾表示在泳池中發現一條蟒蛇，前往抓蛇時發現該條蟒蛇身上被寄生蟲占據，推斷牠可能是想把寄生蟲淹死才能在泳池出沒。

綜合外媒報導，有著26年捕蛇經驗的達人哈里森表示，他獲報前往位於庫倫伽塔（Coolangatta）一處建物中的泳池底抓蛇，當他看到這條地毯蟒時，發現牠十分虛弱且身上有著數不清的寄生蟲，他向建物主人表示：「牠是為了淹死身上的寄生蟲才會出沒在泳池底部。」

據了解，地毯蟒身上的寄生蟲名為壁蝨，壁蝨大多以吸食血液為生，吸飽血後體積至少會有指甲般大小，叮咬時宿主會無感，但咬後的傷口會有發炎狀況發生，《每日郵報》報導，哈里森表示，爬行類動物對於1、2隻壁蝨還能應付，但這個數量的壁蝨則會對爬行類動物有致命的威脅。

哈里森在救出地毯蟒後，將牠命名為「Nike」，便即刻帶地毯蟒前往可倫賓野生動物醫院治療，獸醫花費數小時將511隻壁蝨從地毯蟒身上移除，取下最大的壁蝨長度有1公分左右，經過搶救後Nike目前已存活下來。

昆士蘭大學寄生蟲學教授斯蒂芬巴克（Stephen Barker）表示，雖然壁蝨本就會寄生爬行類動物，但這個龐大的數量相當不尋常，他說：「不排除是因為Nike本身健康有問題，或是已經年老。」

蟒蛇遭521隻壁蝨寄生，甚至還潛入泳池企圖溺死寄生蟲們。（圖擷自「Gold Coast and Brisbane Snake Catcher」臉書）

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