毛小孩的蟲蟲危機超可怕 壁蝨傳播疾病會致命

醫師提醒飼主平常要多檢查毛小孩的皮毛是否藏有寄生蟲，保護健康。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-13 16:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不少飼主發現毛小孩不吃東西、體弱，帶來就醫才發現身上有壁蝨感染到傳染病，日前就有一隻毛小孩3、4天不進食、全身癱軟，飼主帶來就醫時發燒、黏膜蒼白，而且嚴重貧血瀕死，必須馬上輸血，仔細一看身上有一隻隻壁蝨，抽血檢驗後確診感染焦蟲症。

全國動物醫院獸醫師黃于倫指出，台灣氣候溫暖潮濕，蚊蟲、跳蚤、壁蝨一年四季皆活躍，這些讓毛小孩和飼主聞之色變的蟲蟲危機，獸醫師提醒千萬別大意，寄生蟲帶來的傳染病恐危及毛小孩的性命。

壁蝨會傳播如艾利希氏體、焦蟲症以及萊姆病等，會造成發燒、貧血、溶血，嚴重會致命，尤其萊姆病是人畜共通傳染病，壁蝨平常躲在草叢，而毛小孩的高體溫及氣味，容易吸引壁蝨寄生，待毛小孩接近時就會勾上去寄生；而像跳蚤會迫使毛小孩搔抓、摩擦和啃咬背毛，嚴重恐造成皮膚磨損化膿。

黃于倫說，後來讓這隻毛小孩吃驅蟲藥，接著緊急輸血後，住院1週後，持續回診1個月，病情才穩定，而且必須預防復發，提醒飼主要多加留意，平常多注意居家衛生，遛狗時避免接近草叢，回家後也要注意檢查毛小孩的皮毛，像耳朵、指尖等皮膚較薄處都是壁蝨愛躲藏的部位，必要時可打針、服藥預防或定期體檢。

黃于倫也提醒，除了寄生蟲傳染病，像是犬瘟熱、心絲蟲、病毒性腸炎，藉由接觸、分泌物或蚊子叮咬傳播，也要特別注意。