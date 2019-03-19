紫斑蝶遷移爆今年最大量 每分鐘逾百蝶飛越國道

2019-03-19 14:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕一年度一的紫斑蝶大遷移已經開始，雲林縣林內觸口蝶道今天紫斑蝶爆今年最大量，每分鐘有103隻紫蝶飛越國道，由於這兩天天氣乾燥溫和，台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，應有大量紫蝶飛越，甚至有機會達到每分鐘250隻封閉國道標準。

國道3號252公里段是紫斑蝶遷徙飛越濁水溪的重要路段，配合紫斑蝶遷移，國道已架好護網，只要紫斑蝶每分鐘飛越隻數達250隻，就會封閉外側車道。陳瑞祥說，週日紫斑蝶就出現一定規模的紫蝶，今天10時左右，飛越國道的紫蝶更達每分鐘103隻，這是今年林內紫蝶過境數量最多的一次。

陳瑞祥說，今年因暖冬現象，紫蝶提早離開過冬的南部高雄茂林，天氣如果持續溫暖，這兩天有機會出現大量紫斑蝶遷移。

林內鄉長張維崢表示，考慮暖冬現象，今年紫斑蝶季活動提前在3月23日開幕，公所在國道陸橋下栽種紫斑蝶喜愛的蜜源植物高士佛澤蘭，今年也提早開花，吸引許多紫斑蝶停留，在低空漫天飛舞，蔚為奇觀，歡迎民眾到林內鄉參與國際級的生態奇景，也希望民眾用眼睛欣賞，不要打擾紫斑蝶。

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