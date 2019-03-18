這家7口人還好做這動作 否則全家罹大腸癌

2019-03-18 23:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一邱姓人家，7個人同住屋詹下，同桌共餐，70歲老主人日前被檢出大腸有3個息肉，還有癌變跡象，醫師建議全家都做大腸鏡檢查，結果7人全部都長息肉，醫師說，如果再晚一點來篩檢，可能就有人會罹大腸或直腸癌，因為這一家的飲食都「重口味」。

邱姓老主人的3個息肉中2個屬增生性息肉，較為無害，另一個則為管狀腺瘤，且已經有癌化的跡象，也就是大腸癌的前兆。

衛福部彰化醫院醫師楊智超說，「重口味」是造成大腸息肉的主要原因，大腸癌也有可能家族遺傳，他建議邱家同在家裡用餐的家人及家族都前來做大腸鏡檢查。

包括邱老先生的大女兒、大兒子、三女、小兒子及兩位媳婦竟都驗出大腸息肉，惟獨已嫁出去20年、18年的二女、四女沒有息肉。二女、四女都向醫師表示，娘家的飲食習慣就是重口味。

楊智超說，大腸息肉可分為增生性息肉、發炎性息肉、腺瘤性息肉，前兩者屬較常見的息肉，變成惡性腫瘤的機率較低，而腺瘤性息肉則是被認定與大腸癌有相當密切的關係，飲食習慣又關大腸息肉相關，還好這一家人及時到醫院做大腸䭗檢查，並改成清淡的飲食，讓罹癌的機率降低。

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