霧峰丁台公園八重櫻盛開 賞櫻新秘境

2019-03-18 23:04

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區福新路旁的丁台公園，過去是高速公路下的石礫地，經丁台社區認養，由社區民眾合力，一步一步開闢為公園，社區民眾並在2年多前種下3、40株的八重櫻，近日陸續綻放出美麗的花朵，搭配一旁霧峰小花海盛開的各式花朵，成為霧峰賞花秘境。

霧峰丁台社區發展協會總幹事施豐碧今天表示，丁台公園原是台74線快速道路和國道三號高速公路下方的礫石地，因附近缺乏公園，前理事長魏敏昭為了讓社區民眾能有運動休憩的場所，2013年底向高公局爭取認養這塊土地，並由接任理事長阮厚盛接力帶領大家闢設為公園。

施豐碧表示，因該塊土地貧瘠，加上缺乏水源，前後動員100多位的社區環保志工，從整地、種樹、鋪草皮，讓公園從無到有，後來並爭取到公所與市府協助鋪設步道等設施，讓整座公園更完整，目前公園內除了綠油油的草皮，還有桂花、羅漢松等各式花草樹木。

施豐碧表示，約2年前社區民眾合力在公園入口進來的步道兩旁，種下約40多顆的八重櫻，經過兩年多大家的細心照顧，今年雖碰上暖冬讓花期延後，但近日櫻花樹上終於開出美麗的八重櫻，粉紅色的花瓣相當美麗，成為霧峰新的賞櫻秘境。

施豐碧說，公園內除了盛開的櫻花，一旁還有市府建設局營造的霧峰小花海，包括馬纓丹等各式花朵也盛開，搭配由植栽打造的巨型白鷺鷥，成為吸引民眾賞花、拍照的好景點。

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