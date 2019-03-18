週二多雲到晴好天氣到週四 週五開始變天有機會下大雨

2019-03-18 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）台灣受到微弱鋒面掠過影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，但溫度方面各地白天都滿溫暖舒適。明天水氣減少，僅東部地區還有短暫降雨情形。

根據「中央氣象局」預報，明天（19日）水氣減少，清晨北台灣還是有些降雨機率，但白天各地大多以多雲到晴的天氣型態為主，僅東半部地區可能還有局部短暫陣雨。溫度方面基本上和今天差不多，北部及東半部白天高溫約25至27度，中南部可以來到29、30度，但早晚時分還是會有稍許涼意，尤其中南部感受上比較明顯，各地低溫約落在17至21度，提醒民眾注意。

另外據「天氣風險公司」指表示，這樣的好天氣預計維持到週四，尤其週三開始北部回溫明顯，週四可能北部白天高溫會來到30度左右。到了週五新一波鋒面南下，接著明顯轉為有雨天氣，大致上是以中部以北及東半部受影響較為顯著，可能還會有局部大雨發生，中南部可能是多雲偶陣雨的型態，呼籲民眾好好把握週四以前的好天氣。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報指出，19日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級。而明天環境風場轉為東北風至東風，中南部地區位在下風處，污染持續累積，因此中部空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級；金門則是受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天各地大都以多雲到晴的天氣為主，特別注意澎湖縣將會達到「過量級」的紅色警戒，其餘大部分地區以「高量級」為主。另外，金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或低雲狀況發生影響能見度，提醒民眾行車注意安全，往返離島的民眾也要注意相關航班資訊。

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