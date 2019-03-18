台北市去年違規廣告食品類掛冠 「減肥瘦身」居首

2019-03-18 21:20

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局指出，去年全市食品、藥物及化粧品違規廣告，「食品」佔逾四成掛冠，食品違規廣告類別又以 「減肥瘦身」居首；其中「違規大戶」為「羅威氏公司」，累計罰鍰達738萬餘元，旗下2件減肥瘦身產品提到「挑戰10天鑑賞期降5至8公斤」、「吃了半年，總共瘦了17公斤」等誇大宣稱，分別拿下罰鍰金額第1、2名。

衛生局今公布去年北市食品、藥物及化粧品違規廣告查緝統計，共開罰1459件、裁罰7630萬餘元，其中「食品」佔529件、裁罰3347萬元（43.9%）最多；「化粧品」佔876件、裁罰金額2800萬5000元（36.7%）居次；「藥物」佔54件、裁罰1483萬（19.4%）位居第三。

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理指出，單就食品違規廣告而言，違規類型前三名依序為「減肥瘦身」136件、裁罰922萬元居冠；「皮膚美容」66件、裁罰500萬元居次；「免疫力」61件排第三，裁罰346萬元。

而136件的「減肥瘦身」違規廣告，「羅威氏公司」的兩件產品，分別拿下罰鍰金額第一、二名，第一名的「纖先暢輕盈美麗勁爆價專案」，違規字句提到「抑制脂肪蓄積92％...挑戰十天鑑賞期降5至8公斤」；第二名的「長庚研發緩釋B群能量滿分專案」以使用者口述宣稱「吃了前兩週瘦了五公斤…持續吃了半年，總共瘦了17公斤」。第三名為「日商優橋台灣分公司」的「好速纖 HELA SLIM」，宣稱「平均3個月減掉的脂肪量相當於乒乓球13個」。

若就整體而言，去年北市違規廣告罰鍰累計前三名，第一名仍為「羅威氏公司」，處分件數103件，違規廣告罰鍰累計783萬5000元；第二名為「塞席爾商美之本台灣分公司」，第三名為「昭和醫學公司」，處分件數分別為61件、7件，兩公司累計罰鍰皆為201萬元。

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