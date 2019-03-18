長榮、立榮航空 3/31起改起飛前1小時截止報到

2019-03-18 18:10

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空今天宣布，長榮、立榮航空因應桃園機場旅客運量逐年攀升，將自3月31日開始，桃園機場出發的臨櫃報到截止時間，將由目前航班表訂起飛時間前40分鐘調整為前1小時，以利旅客能於足夠的時間內通過各檢查程序進入候機室。

長榮指出，為避免排隊耽誤機場臨櫃報到時間，建議民眾多加利用各式自助報到方式，旅客在飛機起飛前1.5至48小時，均可透過手機、電腦或在機場的自助報到機劃位報到；今年另於第二航廈第16、17號櫃台設立專屬自助行李托運專區，大幅節省托運排隊時間。

長榮表示，目前長榮從桃園機場出發的旅客，採用各式自助報到方式劃位者已超過3成，並且持續成長，平均自助劃位報到以及使用自助托運行李櫃台，大約3分鐘內即可完成所有報到手續，有效紓解機場報到櫃檯的排隊人潮，也讓旅客在機場的行程可以更加從容。

長榮表示，運用行動裝置與各類自助報到方式辦理登機手續是全球趨勢，提升航空公司服務效率，同時也讓旅客為環境保護盡一份心力，特別是使用手機報到，將QR code 存放在手機上，即可通關、登機，可以節省紙張的浪費，也是不少年輕旅客喜愛的搭機體驗。

而華航已自去年6月15日起，從桃園機場出發的華航、華信自營航班，櫃台從原本班機表訂起飛前40分鐘改為前60分鐘停止受理報到，華航表示，以便預留充裕的時間讓旅客完成安全檢查、證照查驗、海關手續。

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