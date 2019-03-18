中南部空氣髒！全台1站飄紅害、26測站亮橘燈

2019-03-18 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕全台目前有26測站亮橘燈、1測站為紅害警戒，尤其以南部最為嚴重，民眾出門須做好防護措施，適時配戴口罩。

截至上午10點，環保署資料顯示，全台已有26測站測得對「敏感族群不健康」的橘色燈號、1測站測得「對所有族群不健康」的紅色警戒，且多數聚集在中南部地區。

亮橘燈的測站包括三義、豐原、忠明、西屯、彰化、南投、竹山、斗六、嘉義、新營、善化、安南、台南、橋頭、屏東、鳳山、大寮、林園、屏東（琉球）、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港；測得紅害的測站則為金門。

環保署表示，今日因受偏東風至東南風影響，西半部為背風側，風速弱且不利擴散，導致中南部污染累積濃度偏高。環保署更提醒，明日中部以北可能受到境外污染影響，細懸浮微粒濃度上升，而中南部則會因為位處下風區，污染持續累積。

居住地區空氣品質不佳的民眾，若是敏感體質者，抑或是小孩、老人等，要儘量避免不必要的戶外活動，倘若非得外出，也要配戴口罩加強防護自身健康。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/