大寮11條工業管線裸露 高市經發局：目前安全無虞

2019-03-18 10:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕11條工業管線穿越「過路暗溝」全裸露在空氣中，被雨水沖刷，情境猶如高雄氣爆肇禍原因翻版！高雄市石化業者進行管線檢測作業時，發現大寮區華中南路及潮信路口地下工業管線檢測數據有疑慮，經向市府經發局申請開挖檢查才發現，經發局立即啟動安全機制，進行斷料檢查，目前確定安全無虞。

高雄氣爆後，石化業者依據高雄市工業管線自治條例及環保自治條例規定，定期檢測管線安全，結果有3家石化業者檢測數據均指向大寮區華中南路及潮信路口有疑慮。

經發局指出，3月8日依法執行開挖檢測，發現11條管裸露在1.6米高、1.2米寬的過路暗溝裡，其中1條廢棄管線有10元硬幣大小破洞，顯示因長期裸露破損，幸經業者發現而捨棄不用。

經發局公用事業科長魏建雄表示，接獲業者主動通報後，邀集各石化業者、水利局、工務局道挖中心、公路總局三工處鳳屏段、工業局大發工業區服務中心、大寮區公所等單位，確保安全無虞後，試圖釐清「是先有石化業管線，還是先有過路暗溝」，但因相關圖資缺漏，尚無法確定。

石化業者也展現高度自律態度，立即斷料進行管線檢測維修補強，確保無安全之虞。

經發局抽絲剝繭試圖溯源，究竟是先有管線或是先有「過路暗溝」，因涉及不同中央與地方單位，暫時無法釐清。

經發局初步調查結果有兩種可能，相關石化管線最遲於1986年興建完工，因此，經比對圖資系統查證後發現欣雄瓦斯1996年埋設管線時，疑因遇到「過路暗溝」橫阻在前方，於是管線埋設向下深挖4米，以「U」形方式避開暗溝，雖仍無法確定排水箱涵施工單位，初判箱涵施作時間應屆於1986至1996年間是其中一種可能。

第二種可能性是開挖後，大寮區公所及水利局等單位從裸露的鋼筋鏽蝕程度，研判應未超過5年，即氣爆發生後興建，凸顯施工單位未記取氣爆慘痛教訓。

經發局評估，這條「過路暗溝」因不屬水利局管轄而不在掌握的圖資中，顯見氣爆後仍有未發現的盲點，需要中央協助全面清查。

經發局14日也再度邀集相關單位開會，經發局長伏和中與業者商議重新施作期程，盼兼顧環保、公安及穩定經濟發展下，儘速完成施作，與會業者均表示，可於3月底前完成強化維護作業，確保安全無虞。

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