小英突現HBL女籃冠軍賽成首位觀賽總統 盛讚「拚盡全力」

2019-03-18 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕我國總統蔡英文今天（3月17日）突然現身HBL女子組冠軍賽，事後也在臉書發文恭喜奪冠的南山高中，也鼓勵雖然在賽事中落後，但不放棄的永仁高中；她表示「HBL的魅力，就是全力以赴的拚勁」

綜合媒體報導，蔡英文總統在今天突然現身在台北小巨蛋舉行的HBL高中籃球聯賽甲級聯賽女籃冠軍賽，成為HBL自1988年創立至今31年以來首位到冠軍賽現場觀賽的總統，也由於蔡總統事先並沒有通知媒體，故在場在場只有體育記者，而她在中場休息時也接受轉播的體育台訪問。

事後蔡英文也在臉書發文盛讚「HBL的魅力，就是全力以赴的拚勁」；她表示，每一次出手，每一個防守，每一次拚搶，只要在場上的每一秒鐘，就是拚盡全力，「這就是三月瘋HBL的魅力所在」；蔡總統首先謝謝永仁高中的同學，即便落後也從未放棄，下半場的追分非常精彩，雖然結果不甘心，但你們的表現無愧於一生一次的籃球聖殿，值得全場觀眾歡呼，「絕對可以抬起頭來，為自己感到驕傲」。

蔡總統也恭喜「最近才解禁可吃零食」的南山高中，雖然遇上傷兵問題，但卻越打越穩健，展現最好的團隊精神，為了不能上場的隊友拚，也為了自己的青春拚，「恭喜南山，你們是冠軍，這是一輩子的榮耀！」；她最後也表示，今天的主角是選手，是他們的苦練精神跟全力以赴；「拚就對了！」，謝謝同學們教我的事。

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