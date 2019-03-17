喜上加喜 顏清標自研冷凍水餃開賣 主打食材新鮮口感涮嘴

2019-03-17 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標近日雙喜臨門，今（17）日晚間補辦次子顏仁賢與媳婦黃子涵婚宴，席開百桌，各界重量級人士皆到場祝賀。此外，顏清標又於昨（16）日宣布，成功將事業版圖拓展至冷凍食品業，發表費時1年研發的冷凍水餃，強調用料新鮮、口味涮嘴、食安嚴格把關，目前已在市場上架。

綜合媒體報導，無黨團結聯盟榮譽主席顏清標近來家庭、事業皆得意，次子顏仁賢與2015年「失聯旅法正妹」黃子涵今日晚間補辦婚宴，席開百桌，各界大老皆到場祝賀。除此之外，喜好美食、善於烹飪的顏清標耗時1年所研發的「阿標滋味」冷凍水餃，昨日也於賣場上架，事業版圖正式拓展至冷凍食品業。

顏清標曾多次於螢光幕前展現手藝，熟練的鍋鏟技術至今令人印象深刻。他表示，經過多次調整和改良，嚴格選購新鮮、具生產履歷的豬肉等食材，食安嚴格把關，涮嘴口味絕對讓人吃得安心又開心。並特別推薦將煮水餃的湯，加入蒜苗、芹菜、香菜和雞蛋，成為鮮甜美味的「水餃湯」。

「標牌冷凍水餃」上市消息傳到台大《批踢踢實業坊》八卦板上，鄉民紛紛推文表示：「正港中部餃」、「可以客製中部粽形狀的嗎？」、「冰箱第一排」、「人情味水餃」、「寫信告訴我，今天冰箱有幾度？」顯然標哥水餃引起鄉民熱議。

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