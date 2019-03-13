顏清標二兒子補辦婚宴 喜帖大房、二房同時掛名

2019-03-13 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕鎮瀾宮董事長顏清標與二房侯麗娟生下的老二顏仁賢，將於17日補辦百桌婚宴。請帖上可見顏清標大房、二房同時掛名，顯示一家和樂，相處融洽。

據《蘋果》報導，顏家友人透露，顏清標作風老派，兒子從小就受到嚴格管教，標哥更是一家之主。他與大房黃美貴生下1子，再與二房侯麗娟生下3子1女，家中兩位女主人他都「按奈」得宜，兩房子女也相處融洽。地位僅次標哥的則是長子顏寬恒，他在弟妹心中猶如父親，弟妹們想參選市議員、從商經營事業，都會先問過大哥的意見。

顏仁賢妻黃子涵，過去曾因和友人同遊法國，傳出意外失聯，一度登上媒體版面，因此有「失聯遊法正妹」稱號。兩人育有一對兒女，大兒子已2歲多。兩人17日晚間將在台中市林酒店補辦婚宴，與親友分享遲來的喜悅。

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