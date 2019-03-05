顏清標鄰女 轎車遭插兩把剪刀

2019-03-05

〔記者張軒哲／台中報導〕台中沙鹿一名張姓女車主3日夜間將自小客車停在鎮瀾宮董事長顏清標家附近，4日一早要開車上班時，赫見自己的轎車引擎蓋與後車身鋼板各插一把剪刀，張女趕緊報案，警方查出是附近一名毒品前科蔡姓男子涉案；但蔡男否認犯案，警方調閱監視器並採集剪刀上的血跡DNA送驗佐證，以確定嫌犯身分。

警鎖定毒蟲 採集剪刀血跡DNA佐證

張姓女車主4日在臉書抱怨公社貼文指出，一早開開心心的要去上班，車輛停放緊鄰「標董」的家，要開車的時候，看到自己的愛車前後各插一把剪刀，莫名遭殃，只能默默的報警。警察來處理後，告知嫌犯是附近的頭痛人物，吸毒吸到腦袋壞了，難道這種人就只能這樣任他破壞嗎？網友看到照片議論紛紛，有人說很像是裝置藝術，也有人直呼插剪刀的人力道很大，真是練武奇才，不知利剪是哪個廠牌的？

從事壽險業的張女表示，連假上班首日原本帶著小孩準備開車，自己沒與人結怨，萬一利剪是插在孩子或她的身上，真令人感到害怕。

台中市后里區正一汽車行業者邱文章表示，只要瞬間力道夠強，利剪能穿透一般車體板金；清水警分局指出，因為車子停放的角度，路邊監視器沒錄到嫌犯破壞車輛畫面，4日凌晨曾有人目擊一部車子停在張女車子附近，因形跡詭異，有附近住戶記下車號，員警查出是附近年約35歲、有毒品前科的蔡男涉嫌，他目前在家中開設的工廠幫忙，警方懷疑他涉案，因剪刀有血跡，已採集血液送驗DNA，以確定嫌犯身分。

張女赫見自己轎車引擎蓋與後車身鋼板各插一 把剪刀，趕緊報案。車輛被刺破後，留下約五元硬幣破洞。（記者張軒哲翻攝、取自臉書爆怨公社）

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