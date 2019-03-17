警專傳有男學員深夜溜進女宿引恐慌 不排除退學處分

2019-03-17 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕警界近期事件頻傳，頗不太平，日前更傳出培育警察的搖籃-「警察專科學校」有男學員喬裝後偷偷闖進女宿，引起女學員一陣恐慌。事情傳開以後，警專學員紛紛呼籲校方能夠正視此事。

一名就讀警專的男學員昨天在「Dcard」上PO文控訴在校內竟發生有男學員偷溜進女宿的事情，底下也有女學員表示事發在15日半夜約莫3點多，當時女宿的警報器大響，透過宿舍的監視器發現有一名戴著毛帽和口罩的學弟在宿舍內溜搭，最後成功在曬衣場抓到，對方還無所謂的辯稱「只是好奇女生駐地長怎樣」。

而此事件校方疑似草草應付，讓原PO氣憤表示，「希望學校可以認真看待這件事情，不要只是草率帶過，幫他找藉口」認為這起事件若未好好處理，對於培育人民保母的學校來說，不僅傳到校外不好聽，說不定也會助長「這種人」的行為，「請長官們能夠好好的了解詳細情形，並且有適當的處分」。

該貼文也讓許多警專校友及學員熱議，「為何這種人能繼續存留在警專？」、「學校應該說明如何處理這位吧？如果不處理的話，那不就又要有人搞這套了嗎？」、「半夜不睡覺跑去人家女宿幹嘛...」。

據《蘋果》指出，警專證實此事發生在校內「育才樓」，並已針對此事進行調查，指出闖入女宿的男學員正就讀二年級，平時沒有特別踰矩的表現。警政署公關室主任黃家琦表示，育才樓3、4樓為男生宿舍，5、6樓則是女生宿舍，雖然事發當下是假日，但還是有女學員留在宿舍裡，應是男學員誤觸女宿出入口的感應器引發警報，才被人發現。

警專秘書室也表示明天將召開校務會議，調查該名男學員是否有偷拍等行為，並至少記一支大過，倘若情節重大，不排除將男學員退學。

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