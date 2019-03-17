本土畫家柯耀東87書畫展 呈現台灣田園景致

2019-03-17 17:01

〔記者張菁雅／台中報導〕今年高齡87歲、被喻為國寶級水墨巨擘的柯耀東，在中友時尚藝廊舉辦「耕‧墨，柯耀東87書畫展」，展出23幅以台灣田園景致為主題的經典書畫作品，今日舉行開幕茶會。柯耀東說，畫圖是他的生命，未來會繼續創作下去。

「耕‧墨，柯耀東87書畫展」開幕茶會上眾冠雲集，包括前文化部次長林金田、前台中市政府文化局長林輝堂先生、藝術家趙宗冠、許慶福及柯適中等人均到場，柯耀東的粉絲們也前來祝賀，現場擠得水洩不通、氣氛熱鬧。

柯耀東今天穿著紅外套搭配紅色畫家帽，顯得氣色紅潤、精神抖擻，他致詞時表示，畫圖是在畫他的感情與思想，他從年少就一直畫到現在，一直在畫台灣早期農村生活。他也說，「畫圖就是我的生命」，之後會繼續認真創作，希望能持續地進步，才不會辜負大家這麼熱情的支持。

林金田則表示，柯耀東出生於南投縣，很久以前便成立九九畫會，培育許多青壯輩的藝術家，南投現今在台灣藝廊佔有數一數二的地位，都是與柯耀東有關。

林輝堂也說，大墩文化中心在1983年剛開館時，參觀的人不多，但只要舉辦柯耀東個展，人氣爆棚；通常人家說畫有生命力，看畫就能知道畫家是不是有內涵、畫家有沒有用生命來畫，這一點，柯耀東做到了。

「耕‧墨，柯耀東87書畫展」展期至4月29日止，柯耀東特別捐出一幅價值15萬元的作品「層巒秋靄」義賣，所得將捐贈台灣畫話協會。

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