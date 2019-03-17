雲林救團今天搬新家 將繼續為青年服務

2019-03-17 14:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕救國團雲林縣今天搬新家，救國團總團部主任葛永光表示，新場館也是承租的，我們為青年服務，青年為國家服務，將以更好的場地、更親切的服務提供更多元優質的服務，要把善的種子播向大地，讓雲林鄉親感受救國團的真、善、美。

雲林縣救國團於1976年向雲林縣政府承租佔地135坪的舊館作辦公室，每月租金約5700餘元，2006年底縣府以租約到期，另有規劃為由要求收回場館，但遭救國團拒絕，雙方爭訟多年，2015年最高法院判決救國團敗訴，必須還地，今天救國團團喬遷至斗六市斗六五路23號的新場館。

新場館劃有普通教室4間、舞蹈瑜珈教室3間及廚藝綜合教室1間，符合現今時尚學習需求，並新增多項特色課程，如：TRX懸吊訓練、空中瑜珈、拳擊有氧等。1樓2間普通教室皆裝設單槍投影設備，另有卡拉OK設備、烹飪烘焙設備。

救國團為鼓勵民眾學習，今天下午規劃一系列體驗課程，有親子律動、烘焙系列、手工皂擴香石、TABATA、Zumba等精彩有趣的課程，18日正式於新場館開始營運。

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