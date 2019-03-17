樹人國小107年校慶 校長孩子王帶領趣味環保童玩

2019-03-17 13:10

〔記者王涵平／台南報導〕樹人國小107年校慶活動，退休校長蔡青峯研發的環保復古童玩趣味十足，親子玩得不亦樂乎。

校長劉裕承表示，107學年度開始，樹人國小多元課輔活動多了一項新的課程環保童玩製作，人稱「青峯大叔」的退休校長蔡青峯童心未泯，擔任授課老師，放學後常有一群孩子還留在教室蹲在地板上，聚精會神的操作「毛毛蟲過橋」。

青峯大叔除了應邀擔任家庭教育中心的親職講座師資，也專注投入趣味環保復古童玩的研發，陪孩子們從創意及遊戲及中，啟廸想像力及多元智慧。

例如不起眼的優酪乳塑膠瓶身和瓶蓋，一般人可能就是清洗後丟入回收桶，然而蔡青峯用巧手將原本的塑膠瓶變成戰鬥陀螺、環保竹蟬甚至變成劍玉等等趣味後古童玩，陪伴多數人在沒有3C數位遊戲的年代，有簡單又快樂的滿足的童年。

校慶活動將童玩列入親子互動的活動項目，包括戰鬥陀螺、竹蟬的製作、毛根毛毛蟲過橋的闖關體驗以及其他延伸的童玩遊戲。

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