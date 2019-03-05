台南偏鄉4校四季高峰課程 學童齊聚學定向越野

2019-03-05 10:48

〔記者王涵平／台南報導〕沒錯，是這裡！樹人、重溪、土庫和鯤鯓等4所國小跨校聯盟發展四季高峰課程，學童今齊聚烏樹林園區看地圖找定點，結合健體、自然與科技、藝術與人文、在地特色產業，挑戰高峰經驗。

高峰課程包括三年級春季定向越野、四年級秋季自行車走讀、五年級夏季水域活動、六年級冬季山林教育，今年邁入第二年。

樹人國小校長劉裕承表示，今日主場地在烏樹林，也安排參觀台灣國際蘭展，實地觀察並了解蘭花的種類與形態，結合定向越野活動進行整合複習，並推廣台南蘭花特色產業。

學童透過烏樹林與珍貴老樹的主題，探索10個分站點，繪製專屬的定向地圖探索，2個小時內完成指定任務，包括夫妻樹，辨別哪棵是夫哪棵是妻，並取得密碼打開神秘寶盒；在鐵道園區竹子林描繪小火車，在烏樹林車站站長室蓋上紀念戳章，並探索烏樹林道班房內的三個鐵道系統工具等。

偏鄉小校50多位師生發揮創意，讓學生體驗「體力、智慧與意志力」優質運動，跨校交流合作學習的方案，進一步打開學生的視野，提升孩子對家鄉的認同感。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/