今持續回暖日夜溫差大 週三上看30度

2019-03-17 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今日東半部和北部地區有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣；溫度方面，氣溫持續回溫，北部及東半部高溫約23、24度，中南部約25至28度，感受舒適溫暖，但各地早晚仍偏涼，低溫約16至19度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化。

今日空氣品質部分，環境風場主要為偏東風，西半部位於背風面，擴散條件差，污染物易累積，另各地大多為多雲到晴，西半部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區主要為「橘色提醒」等級。

週一、週二（18日、19日）有微弱鋒面掠過北部近海，北部及東半部可能有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率稍微提高，大致上以多雲天氣為主；氣溫方面，北台灣略降至23、24度，中南部及花東仍有26至29度左右的高溫。週三、週四（20日、21日）天氣大致仍穩定，各地溫暖舒適，僅午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約28至30度，中南部甚至會來到30度以上。

週五（22日）鋒面通過及東北季風增強，週六（23日）受東北季風影響，北台灣天氣轉涼，中南部高溫也會略降一些；天氣方面，水氣增加，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部、花東地區及南部山區也會有局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 23 18 ~ 25 20 ~ 26 17 ~ 22

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