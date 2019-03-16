鴻海、美光…釋逾8000職缺 高屏地區就博會強強滾

2019-03-16 21:06

［記者黃旭磊／高雄報導］2019年高屏地區就業博覽會於中山大學登場，鴻海科技集團等91家企業釋出8000多個職缺，其中，記憶體大廠美光科技將招募千名新生力軍。

就業博覽會今天於行政大樓前廣場、體育館舉行，本屆活動主軸「夢想成徵」吸引數百名應屆畢業生到場，行政院副院長陳其邁、中山大學校長鄭英耀也參觀攤位，服務業廠商開出儲備幹部起薪近3萬元，美光科技則祭出大學新鮮人起薪4.6萬元，碩士新鮮人5萬元起跳待遇。

每年3月，中山大學結合勞動部、高屏縣市勞工局及各大學舉辦就業博覽會，歷年吸引近萬名畢業生銜接職場，中山學生參展人數都破千人。

到場企業包含科技類、金融業等4大類產業別，台積電、彰化銀行、玉山銀行、台塑、裕隆汽車、長榮海運、工研院、宜得利家居、日本服飾GU等均設攤招募，高雄在地企業如建準電機、恩智浦半導體、華致資訊、光陽工業、金屬工業研究中心也求才若渴。

中山大學副校長黃義佑致詞說，大學部畢業生繼續升學比例高，而碩士班畢業後，扣除服役、攻讀博士班者，就業率高達9成5，備受各行業肯定。

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