台灣人工智慧南部分校開學 醫師也來上課

2019-03-16 19:39

〔記者黃旭磊／高雄報導〕台灣人工智慧學校南部分校開學，為南部各科學園區及醫院培養AI人才。

開學儀式今天（16日）在中山大學光中廳舉行，吸引近200名學員報名假日課程，行政院副院長陳其邁、台塑公司董事長林健男、國科院人工智慧產業研發聯盟召集人楊弘敦及南科管理局副局長蘇振綱到場為學員打氣，盼結業後進駐台南、路竹及橋頭科學園區，增添南台灣科技實力。

台灣人工智慧學校在台北市校區舉辦4期課程，培育上千名學員，新竹、台中也有校區，南部分校經理人週末研修班將於週休假日進行為期4個月課程。而新班學員多為電子、製造業領域，也有台南奇美醫院、高雄義大醫院醫師，學習醫療照護相關AI知識及技術。

陳其邁說，AI、通訊產業在台產值成長幅度超越光電業，可稱為「站在浪頭上」，而全台科技產值超過2000億元，學員來自醫療等領域，學得「功夫」後盼回到本行發光發熱。

開學儀式後，中興大學副校長周志宏、高雄大學人工智慧研究中心主任洪宗貝，分別就工業4.0等面向授課。

楊弘敦指出，北部地區報名踴躍，400多人報名僅錄取約一半，相較之下，南部就業市場低薪嚴重，盼科技產業帶動薪資水平。

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