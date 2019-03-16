頑皮世界動物園超萌藪貓的名字出爐 網友直呼：這批很純！

2019-03-16 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕斯勾~以（好厲害的日文），塔諾系~（好開心的日文）；位在台南市的頑皮世界野生動物園為了慶祝2隻可愛的新成員藪貓的到來，在2月28日至3月10日舉行「藪貓命名票選活動」，希望透過投票選出藪貓的名字；不過由於熱門動畫《動物朋友》裡面有位人氣腳色正是個萌擬人化的藪貓女孩，最後這2隻可愛藪貓也被分別命名為「卡邦」（《動物朋友》女主角名「かばん」的音譯）與「傻巴魯」（藪貓「サーバル」的日文音譯）。

頑皮世界野生動物園在去年11月斥資100萬元，從國外引進2隻公母各一的藪貓，成為全國唯一擁有藪貓的動物園；藪貓的主要棲地是非洲大草原，有時也會被豹捕食，但由於其毛皮美麗昂貴，使藪貓時常遭人類偷獵，雖然目前藪貓保護狀況為最低的「無危」等級，但目前僅西非和東非的藪貓數量較多，南非和撒哈拉沙漠以北的藪貓已經非常稀少，瀕臨滅絕。

但隨著被網友戲稱為「很純迷幻藥」的人氣動畫《動物朋友》在2017年熱映後，動畫中由藪貓萌擬人化的可愛女角跟著爆紅，讓許多粉絲愛屋及烏的也相當喜愛身為設計原型的藪貓；頑皮世界野生動物園搭上這股熱潮，在2月28日至3月10日舉辦這2隻新成員的命名活動，從5組候選中選出這1公1母的藪貓名字。

而頑皮世界野生動物園也在今天（3月16日）傍晚5點，透過臉書公布這2隻可愛藪貓的名字，分別是公藪貓「卡邦」與母藪貓「傻巴魯」，結果出爐後，許多網友也在貼文留言處「迷幻藥吸好吸滿」，紛紛表示「我覺得該分享給日本朋友知道」、「感動～看來要常常去看了」、「朋友大勝利」、「公平正義終於又回來了」

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