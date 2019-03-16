「大武山下小奧運」 第54屆六堆運動會今開幕

2019-03-16 16:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷史悠久、有「大武山下小奧運」美稱的六堆運動會，今年邁入第54屆，今天（16日）在屏東縣內埔國中舉辦開幕典禮，來自高、屏兩地六堆鄉區的選手齊聚一堂，副總統陳建仁特別南下為選手們加油打氣，並強調政府一定會持續支持客家文化發展，請大家給執政團隊支持和鼓勵。

開幕典禮由12個鄉區選手以創意的方式進場，以各地特色及物產妝扮造型，熱鬧非凡；承辦的內埔鄉公所由鄉長鍾慶鎮騎乘重型機車帶領著23輛哈客車隊進場，更讓現場氣氛嗨到最高點；接著內埔在地的藍衫樂舞團、三間屋樂坊、內埔國小、富田國小棒球隊、內埔國中田徑隊、傳龍武學及唐采舞蹈團演出主題樂舞，將客家族群自唐山過台灣的歷史、六堆義勇軍的征戰及台灣唯一祭祀韓愈的昌黎祠以大型歌舞劇的方式演繹。

屏東縣副縣長吳麗雪指出，內埔是台灣族群文化交會的大熔爐，隨處可見各種族群文化交會的痕跡，而全省獨一無二的昌黎祠，也代表客家人勤學忠臣的榜樣。內埔鄉也是孕育我國許多優秀運動員的搖籃，像是曾代表我國，參加1976年蒙特婁奧運的短跑戰將曾財華；過去曾擔任台灣女籃國家隊中鋒的籃球好手黃玉蘭及曾榮獲全國十大傑出教練的曾耀群等，都是土生土長的內埔鄉親。

副總統陳建仁致詞時表示，蔡總統上任以來就協同中央和地方資源，推動靚靚六堆國建計畫，從六堆一家的客家特色精神，人文形塑、環境整備跟產業發展等面向發展，並透過客家文藝復興運動的能量，讓生活、文化、生態、產業形成連結，吸引年輕人樂於返鄉，為六堆地區共同打造新生活新文化新經濟；未來政府一定會持續支持客家文化發展，也請大家給執政團隊支持和鼓勵。

為期2天的第54屆六堆運動會今、明兩天舉行，除有田徑、網球、槌球、拔河、獨輪車、趣味競賽等10餘項賽事，還有客家藝文及原創音樂晚會、在地農特產展售、廚神比賽及客家大廚料理分享等，詳情可上屏東縣內埔鄉公所粉絲專頁查詢。

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