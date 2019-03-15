週六出遊好天氣！白天氣溫回升 中南部空品不佳

2019-03-15 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕週末假期天氣晴！明日各地除東部、西部山區有短暫雨，各地大致多雲到晴，北部高溫有望回升至24度；接下來天氣也會越來越好，除了下週一、二有微弱鋒面通過，氣溫略降外，接下來一週氣溫有望階梯式回升，一路飆到30度。

中央氣象局預報，天氣方面，明各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫陣雨。氣象局表示，未來一週天氣大致穩定，氣溫也會一路漸進式回升。

氣溫方面，明日北台灣低溫仍只有15度上下，中南部及花東約16到18度，感受偏涼冷，白天東北季風減弱，氣溫回升，預計北部及東半部高溫可以來到22至24度，中南部約25至28度。

紫外線方面，明日除了嘉義縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、金門縣、連江縣為高量級外，全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明日受輕微境外污染物及光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部以南位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積，中部、雲嘉南、高屏區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

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