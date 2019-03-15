廢紙蓋涼亭！聯大建築系師生 奪國際綠色產品大獎

吳細顏師生團隊，以回收廢紙製成的瓦楞紙，設計出「The Orchid Pavilion 3.0 （蘭亭雅聚3.0）」，參加2019國際綠色產品獎（Green Product Award），拿下不分類別全場最大的年度最佳專業概念設計大獎、專業類建築產品設計獎等兩項大獎。（國立聯合大學提供）

2019-03-15 18:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學建築學系助理教授吳細顏師生團隊，以回收廢紙製成的瓦楞紙，設計「The Orchid Pavilion 3.0 （蘭亭雅聚3.0）」，參加2019國際綠色產品獎（Green Product Award），作品的設計創意與可回收再利用的特色，在全球超過30國、上萬件競賽作品中，拿下年度最佳專業概念設計大獎、專業類建築產品設計獎等兩項大獎，揚威國際。

師生團隊14日在德國慕尼黑IHM國際工藝博覽會領獎，大會主席Nils Bader（尼爾斯貝德）受訪時表示，評審團相當驚訝於只透過幾張瓦愣紙，竟能創造出如此高大又堅固的建築構造，同時又兼具造型上的美感與視覺衝擊效果，更重要的是使用百分百回收材料製成，又可百分百進行二次回收再利用；他個人見到這件作品時，就感到相當的興奮和期待，The Orchid Pavilion 3.0一次獲得兩項大獎，當之無愧。

吳細顏說，The Orchid Pavilion 3.0設計探討的根源在於重新思考現今商業展覽場地設計在短短數日之內，往往耗費巨大的人力物力，更嚴重的問題是多數會使用無法回收再利用的一次性材料進行特殊造型的展場設計及製作。

因此，吳細顏帶領他實驗室學生張廖軒曲、陳婕芸、詹雅涵、陳韻如、陳俊伍、胡俊睿等人，大膽挑戰新的展場設計思維，採用回收廢紙製成的瓦愣紙，挑戰與創建新的展場結構與造型，同時在展覽之後所使用的瓦愣紙依然可以被完全回收再製成新的瓦愣紙而毫無浪費。

受邀參加頒獎典禮的台灣駐德國慕尼黑辦事處總領事許聰明表示，對於台灣團隊能在國際大獎上有如此強大的設計實力表現感到相當欣慰，這表示台灣在國際上的設計能力不僅是不可小覷，更具備領導地位的等級與肯定。

The Orchid Pavilion 3.0也於3月13日～17日於德國慕尼黑 IHM世界最大國際工藝覽會Green Concept Award專場展出，現場同時展出2018～2019兩個年度大獎賽近上百件入圍參賽的作品，IHM 博覽會共計8個大型展覽館，預計參觀人潮將高達13萬人次。

「The Orchid Pavilion 3 0作品動畫」影片：

吳細顏師生團隊，以回收廢紙製成的瓦楞紙，設計出「The Orchid Pavilion 3.0 （蘭亭雅聚3.0）」，具完全可再回收利用特色。（國立聯合大學提供）

台灣駐德國慕尼黑辦事處總領事許聰明（左），與聯大建築系助理教授吳細顏（中）、學生張廖軒曲（右）合影。（國立聯合大學提供）

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