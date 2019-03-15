金山中角沙珠灣打造衝浪基地 都計變更啟動

2019-03-15 15:23

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍與新北市長侯友宜先後視察金山區中角沙珠灣，希望打造為衝浪基地，新北市府為此辦理「變更北海岸風景特定區計畫機關用地（機六）刪除指定用途」案，今（15）日起公開展覽，預計4月11日在金山區公所辦理公開展覽說明會。

金山區中角沙珠灣因地理環境因素，為衝浪選手練習的好地方，但海岸邊硬體設備不足，經中央與地方政府會勘後，提出以中角國小為核心，打造衝浪訓練基地，並由新北市政府體育處選定位置興建衝浪中心。

新北市政府城鄉發展局黃一平局長表示，衝浪中心興建地點位於金山區萬西段66-2地號土地，屬於北海岸風景特定區計畫內的機關用地（機六），但該機關用地在都市計畫規定「供中角派出所使用」，考量現今中角派出所已於其他位置興建，為配合該衝浪中心興建需要，透過都市計畫變更程序變更相關容許使用規定。

本變更案自今日起公開展覽，4月11日將於金山區公所辦理公開展覽說明會，預計今年下半年可發布實施，衝浪中心工程預計於今年年底前完工。

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