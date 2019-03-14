海漂豬染非洲豬瘟！小金門8養豬場明採樣 趕投票日前送驗

2019-03-14 22:07

〔記者吳正庭／金門報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天（14日）表示，12日金門縣烈嶼鄉（小金門）西南邊岸際，發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經金門縣動植物防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

金門縣動植物防疫檢疫所長莊謙恭今晚說，12日當天對豬隻採樣完畢，第一時間即依規定將已死亡多時、重約5公斤的小豬採樣後焚化，也對發現豬隻地的沙溪堡一帶，進行半徑3公里內的清查，範圍內並無養豬場，初步研判，豬隻應是海漂上岸。

莊謙恭說，明天將針對小金門（烈嶼鄉）全島8個養豬場、770頭豬，每場採樣20頭檢體，而日前清查小金門豬場，均無豬隻異常死亡情形；由於後天是立委補選投票日，擔心台、金航線一位難求，希望明天儘快採樣完畢，派專人將檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

莊謙恭說，防疫所12日接獲烈嶼鄉公所獸醫師通報，烈嶼鄉清潔隊人員在接近沙溪堡海邊執行淨灘活動時，發現1頭約5公斤死亡豬隻，會同金門岸巡總隊趕赴現場，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋。

莊謙恭說，死豬檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果呈陽性反應，因屬核酸碎片，不代表豬隻生前遭病毒感染，仍不能掉以輕心。

莊謙恭說，為確保產業安全，縣府將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門；烈嶼鄉每天屠宰豬隻約5至6頭，全部供應當地銷售。採樣檢測流程需要2至3天作業時間，如檢測結果為陰性，將立即解除管制。

小金門海漂豬事件，是繼去年金門本島12月31日於金沙鎮田埔岸際沙灘發現1頭帶有病毒的海漂豬屍體後，金門縣第2隻海漂豬被驗出帶有非洲豬瘟病毒核酸陽性。

小金門距離大金門約5公里，平日人員、貨物以交通船接駁往返。

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