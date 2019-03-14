首例！無照繁殖販售英國短毛貓 松山業者挨罰60萬

2019-03-14 20:37

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市動保處指出，松山區某業者無照從事貓隻繁殖及買賣，依法裁處60萬元罰鍰，另扣留業者所有43隻英國短毛貓作為證物。動保處說，貓咪照養雖均無虞，但因業者略具規模，又同時涉及違法繁殖、買賣，違規情節嚴重，就違法事項而言，這是台北市首次開罰金額最高案例。

動物救援隊長吳晉安說，2017年10月16日中央修訂「特定寵物業管理辦法」納入貓隻部分，業者想經營犬、貓寄養、繁殖、買賣等業務，必須申請當區特定寵物業許可證，法令緩衝期1年，去年10月17日生效。

吳晉安說，民眾日前向動保處松山區某業者無照買賣、繁殖貓隻，經查發現確有其事，稽查現場查獲43隻英國短毛貓，業者照養貓咪上雖均無虞，但違反非法繁殖、買賣兩項違規行為，情節重大，依動物保護法可處10萬至300萬元罰鍰，裁處60萬元罰鍰，並令其立即停止於台北市從事貓隻繁殖、買賣。

動保處呼籲，現行特定寵物業管理辦法納入貓隻，業者想經營犬、貓寄養、繁殖、買賣業務，務必遵守法規，申請當區特定寵物業許可證，避免受罰。

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