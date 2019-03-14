血型不相容活腎移植 花蓮慈濟醫院完成東部首例

2019-03-14 16:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣東部首例「血型不相容活體腎臟移植」技術由花蓮慈濟醫院完成。花蓮慈院指出，21歲大學生蔡嘉琳4年前罹患慢性腎衰竭，從此開始洗腎，每天等待可成功換腎，其母得知花蓮慈濟醫院有不同血型活腎移植，上月成功為女捐腎，今天出席「世界腎臟日」活動，為母女慶祝重生。

「用我的腎可以嗎？」血型AB型的蔡媽媽得知花蓮慈院有不同血型活腎移植的技術後，向器官移植中心主任李明哲醫師表示要捐腎給女兒，儘管女兒擔心，蔡媽媽還是努力說服，並說：「我是一個媽媽，只要我可以，我都要想辦法讓我的孩子身體變得更好」，醫師安排一系列檢查，讓媽媽可捐出右側腎臟給A型的女兒使用。

李明哲說，血型不相容腎臟移植，在世界發展已經30年，但是在過去手術前減免治療必須切除受贈者的脾臟，再進行藥物治療後才能進行移植，對病人來講手術風險大，同時對腎臟的創傷也很嚴重。

而現今藥物的進步跟醫療技術的改良，腎臟移植技術，不受限於相同血型，但困難度提高。李明哲說，為了克服血型不相容的問題，受贈者必須在手術前一週進行雙重過濾血漿分離術、特別免疫抑制劑計畫，來降低血中抗體濃度，經過5次的雙重過濾血漿分離術，為病患進行腎臟移植手術。

「生活品質變好了」，蔡嘉琳說，以前發現尿蛋白很高，到腎臟科看診，發現左右腎臟萎縮，確診為慢性腎衰竭，並從2015年開始天天洗腎，生活變得很糟糕只好休學。術後第二週，她就發現身體不沉重、走路變快了、皮膚顏色也變得正常不暗沉、胃口變好，腎功能指數也恢復到正常，她希望能夠重返校園，完成學業，出社會工作，回報母親。

院長林欣榮說，花蓮慈院擁有東區唯一「血型不相容活體腎臟移植」技術，期待能造福後山腎臟病友，縮短他們等待移植器官的時間，並且有更多機會重獲新生。

李明哲說，受贈者需持續服用抗排斥藥物，抵抗力較差，在生活作息及運動上，盡量避免會產生創傷的活動，也要注意飲食及定期回診追蹤，若有排斥情況發生，像是尿量減少、發燒、血壓高、水腫等等情況，必須盡快回診。

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