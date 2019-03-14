支援綠島醫師荒 義大醫院醫師4月起前進綠島

2019-03-14 15:25

［記者王秀亭／台東報導］綠島衛生所醫師荒，緊接著觀光旺季將至，醫師人力尚未補足，義大醫院伸援手，台東縣政府及義大醫療財團法人義大醫院，今天下午在綠島衛生所簽署醫療合作，該院急診科、骨科及家醫科醫師從4月起陸續前進綠島駐診，補足醫師人力。

台東離島地區衛生所不僅肩負醫療保健重任，也是當地唯一24小時緊急醫療的機構，但綠島衛生所從去年8月起，只剩1名醫師，需扛起島上4千名鄉民的緊急醫療重任，台東縣衛生局雖向中央爭取公費生，亦上網公告徵人，遲無醫師人力進駐。

台東縣衛生局醫政科表示，縣內醫療院所醫師人力有限的情況下，4月起綠島又進入觀光旺季，大批遊客湧入，醫師人力不足，勢必讓島上的緊急醫療更為棘手，遂向外縣市醫學中心求援。

今年1月縣長饒慶鈴帶隊，項亦大創辦人林義守求援，但義大已支援澎湖，暫無人力，幾經協調，終於允諾讓義大醫院醫師支援綠島衛生所。

義大醫院與台東縣政府今天下午簽署醫療合作後，義大醫院將依綠島衛生所需求，派急診科、骨科及家醫科醫師前進綠島，提供醫療協助外，亦可互派人員接受醫療服務及醫學教育的指導或訓練，或提供診療、諮詢、學術演講、教學示範等交流，並依病人病情需要，互相會診、轉院診療及辦理代檢業務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/