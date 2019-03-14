宜蘭首辦北台媽祖文化節 陸路、海路「兩棲」遶境吸睛

2019-03-14 15:11

［記者張議晨／宜蘭報導］北台灣媽祖文化節今年首度交由宜蘭縣主辦，由南方澳供奉金媽祖的南天宮擔任值東廟宇，今廟方邀縣長林姿妙擲茭，選定9月6日（農曆8月8日）為起駕日，3天2夜活動期間，有海上、陸上等「兩棲」遶境行程，將有12縣市、40間以上廟宇參與。

北台灣媽祖文化節2004年開始舉辦，最早由台北市政府發起，並聯合苗栗以北等8縣市，擴大為媽祖文化節，由8縣市媽祖廟合辦遶境活動。

今年媽祖文化節首度交由宜蘭縣主辦，並由供奉金媽祖的南天宮擔任值東廟宇，預計全縣22間媽祖廟都會一同參與這場宗教盛事。

為選定良辰吉時起駕，南天宮今舉辦筊筶起駕日期典儀，廟方邀林姿妙擔任主祭官，以擲茭方式選定起駕日；林擲出首杯即為「聖杯」，確定媽祖文化節將在9月6日（農曆8月8日）登場。

南天宮主委陳正信說，今年宜蘭主辦這場宗教盛事，除北台八縣市廟宇外，他們也邀請台中等媽祖廟一同參與，包含宜蘭縣媽祖廟在內，參與廟宇數可望突破50座，規模浩大。

媽祖繞境活動為期3天2夜，規劃罕見的「海上遶境」模式，從南方澳起駕後，搭船繞行龜山島海域抵烏石港，再搭配陸上活動，採「兩棲」方式遶行宜蘭縣全境。

林姿妙說，宜蘭三面環山一面海，媽祖是南方澳、頭城漁民重要信仰，隱含溫柔、慈愛意象，縣府會全力協助，完成這項宗教盛事。

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