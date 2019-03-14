宜蘭首辦北台媽祖文化節 陸路、海路「兩棲」遶境吸睛

［記者張議晨／宜蘭報導］北台灣媽祖文化節今年首度交由宜蘭縣主辦，由南方澳供奉金媽祖的南天宮擔任值東廟宇，今廟方邀縣長林姿妙擲茭，選定9月6日（農曆8月8日）為起駕日，3天2夜活動期間，有海上、陸上等「兩棲」遶境行程，將有12縣市、40間以上廟宇參與。
北台灣媽祖文化節2004年開始舉辦，最早由台北市政府發起，並聯合苗栗以北等8縣市，擴大為媽祖文化節，由8縣市媽祖廟合辦遶境活動。
今年媽祖文化節首度交由宜蘭縣主辦，並由供奉金媽祖的南天宮擔任值東廟宇，預計全縣22間媽祖廟都會一同參與這場宗教盛事。
為選定良辰吉時起駕，南天宮今舉辦筊筶起駕日期典儀，廟方邀林姿妙擔任主祭官，以擲茭方式選定起駕日；林擲出首杯即為「聖杯」，確定媽祖文化節將在9月6日（農曆8月8日）登場。
南天宮主委陳正信說，今年宜蘭主辦這場宗教盛事，除北台八縣市廟宇外，他們也邀請台中等媽祖廟一同參與，包含宜蘭縣媽祖廟在內，參與廟宇數可望突破50座，規模浩大。
媽祖繞境活動為期3天2夜，規劃罕見的「海上遶境」模式，從南方澳起駕後，搭船繞行龜山島海域抵烏石港，再搭配陸上活動，採「兩棲」方式遶行宜蘭縣全境。
林姿妙說，宜蘭三面環山一面海，媽祖是南方澳、頭城漁民重要信仰，隱含溫柔、慈愛意象，縣府會全力協助，完成這項宗教盛事。
相關影音
-
縣長林姿妙（中）、蘇澳鎮長李明哲（左三）及縣議員陳玉萍（左起）、林棋山、林騰煌今出席擲筊典禮。（記者張議晨攝）
-
縣長林姿妙（中）出席擲筊典禮，確定北台灣媽祖文化節將於9月6日起駕。。（記者張議晨攝）
-
北台灣媽祖文化節今年由宜蘭縣主辦，將於9月6日起駕。（記者張議晨攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv