彰化瘋傳「假牙補助」也沒了 縣府澄清：今年補助照舊

2019-03-14 10:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣從2015年7月開始補助65歲以上老人全口免費假牙，獲得民眾好評，但北斗、田中地區最近瘋傳「該政策到3月結束，以後也沒了，因為縣長換人了」，結果造成許多牙科「老人家門庭若市」。縣府今澄清此謠言，社會處表示，今年度假牙補助照舊，從3月開始申請，一直到9月截止。

南彰化一名鄧姓牙醫師說，從3月開始，他的診所突然湧進10多位欲裝假牙的民眾，這些都是符合資格，過去沒裝，現在跑來裝假牙，由於人數驟增，他好奇問老人家「為什麼現在才來裝？」老人家都回答「縣長換人了，這個政策要取消，現在不裝，以後恐沒機會」。

醫師說，這些老人家牙齒的咬合、齟嚼能力都不錯，也逾65歲，符合資格，過去沒裝是覺得沒必要，再撐一下，一聽到别人說「假牙補助到本月」，便趕緊跑來，而他並沒有收到公會或同業通知補助政策停止。

據了解，這個謠言在本月初傳出，時間剛好是「縣府棄辦台灣燈會」消息傳出，坊間有人說「燈會沒了、假牙補助也沒了」，消息引發還未裝假牙者的緊張。

社會處表示，縣府每年固定編列2億經費補助老人假牙，每年受惠長者約有6500人，凡年滿65歲以上長者，在申請日前設籍彰化縣3年以上，全口無牙或上、下顎健康齒各存3顆以內，皆可親自申請或由3親等以內之家人代理申請。

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