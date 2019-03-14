03/14 各報重點新聞一覽

2019-03-14 07:17

自由時報

影音串流平台大舉攻台 中國騰訊 五月落地

二○二○年台灣總統大選前，中國ＯＴＴ（影音串流平台）將大舉攻台！據了解，「騰訊視頻」將循「愛奇藝」模式，五月來台「落地」，台灣代理商已在台北一○一大樓租用辦公室，招兵買馬。另「優酷視頻」今年也將登台，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）週五將召集相關部會研商。

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韓粉鋪天蓋地圍剿 黃光芹：敢動我兒子試試看

名嘴黃光芹本月十一日在廣播節目專訪高雄市長韓國瑜，追問韓是否會參選總統，韓首度表態「四月不會去領表」、「市長四年任期我會繼續做」，黃事後在臉書PO文強調此事，卻意外引發支持韓選總統的「韓粉」群起攻擊，甚至有網友私訊嗆「別以為不敢動你兒子」，黃昨PO文反擊：「敢動我孩子試試」，更與丈夫楊文嘉至新北市警局林口分局報案，提告三名網友涉嫌恐嚇罪。

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台灣研發成功》最快白血球減除器 降低輸血併發症

中原大學化工系教授張雍首創以材料分子過濾白血球，不僅取得美國ＦＤＡ認證、成為全球第四個獲得認證的白血球減除過濾器團隊，也是目前全世界過濾速度最快的設備，一袋血只需要七分多鐘就能完成，白血球過濾效果高達九十九．九九％。

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蘋果日報

踩地雷 理科太太違法廣告 開箱「子宮頸癌在家採檢」最高罰500萬

「嗨，大家今天過得好嗎？」以冷酷表情打招呼開場的百萬網紅YouTuber「理科太太」代言出包！理科太太上周四在YouTube和臉書上傳「子宮頸癌自我採檢工具」開箱影片，附上業者網址並標註是「工商時間」，該片不到一周，即創下16萬人的點閱率及8千個分享，但昨北市衛生局初步認定為非法醫療器材廣告，將對理科太太與業者進行調查，確認違法最高可罰500萬元。

韓國瑜訪港將晤特首 最高規格 韓：不敢講太多怕變空話

高雄市長韓國瑜22日到28日一連7天將率團出訪中國港澳深廈4個城市，雖然他稱此行是「拼經濟」，但港方人士透露，香港特首林鄭月娥22日將在「禮賓府」接見韓國瑜，港府將採最高規格接待，甚至傳中聯辦主任王志民「非常可能」會晤韓國瑜。韓昨未否認要見林鄭月娥，但糾正不是「接見」而是會見，「我們現在不敢講太多，尊重所有當地的安排！」

聯合報

人為抬價？砂石飆漲 工程流標 營建業剉咧等

去年底市場就傳出砂石短缺，混凝土「漲」聲響起，衝擊公共工程、科技大廠在南部的建廠進度。民進黨立委陳亭妃昨天在立法院爆料，五月和九月還各有一波漲勢，要求中央介入調查；經濟部雖表示目前砂石供應無虞、價格平穩，但聯合報調查發現，確有不少工程因此流標，營建業對砂石漲價都「剉咧等」 。

329大限在即 梅伊脫歐協議再遭否決

英國國會十二日表決首相梅伊和歐盟修訂的脫歐協議，以三百九十一票反對，二百四十二票贊成，再次否決。儘管差距較前次表決的二百卅票縮小為一百四十九票，但梅伊已兩度闖關失敗，且距離三月廿九日的脫歐大限只剩半個月，英國脫歐前景更加混沌不明。

中國時報

2020第一戰 英韓隔太平洋對軋

蔡英文總統下周四（21日）將出訪南太平洋友邦8天拚外交，1天之後，高雄市長韓國瑜將在22日赴港澳、深圳及廈門拚外銷，兩人都在28日返台。蔡英文PK韓國瑜，隔著太平洋比聲勢，被視為2020總統選戰第一仗，兩人既拚外交也拚能力，誰勝誰負備受矚目。

TutorABC聲明本土起家 捍衛智財權 相信司法

英語教學品牌TutorABC控告10幾家使用「Tutor」或「ABC」為商標的補教業者，卻被反指是中資。TutorABC昨晚發表聲明表示，他們雖有國際資金在裡面，卻是本土起家企業，TutorABC商標也已經智慧財產局登載於著名商標名錄，其他業者不得侵權。

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