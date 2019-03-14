台灣研發成功》最快白血球減除器 降低輸血併發症

2019-03-14

第四個獲ＦＤＡ認證團隊

〔記者簡惠茹／台北報導〕中原大學化工系教授張雍首創以材料分子過濾白血球，不僅取得美國ＦＤＡ認證、成為全球第四個獲得認證的白血球減除過濾器團隊，也是目前全世界過濾速度最快的設備，一袋血只需要七分多鐘就能完成，白血球過濾效果高達九十九．九九％。

目前已有包含法國、加拿大和日本等逾二十個國家立法規定，輸血前要先減除白血球，台灣還未明訂，台灣血液基金會不斷發聲呼籲，減除白血球的血品對輸血病患才是最好選擇。張雍表示，如沒減除白血球，體內白血球與輸血的外來白血球恐會互相攻擊造成發燒、還可能造成病毒感染或免疫反應，嚴重者更可能死亡。

過濾一袋血只需七分多鐘

全世界目前僅有四公司製作白血球減除過濾器，張雍團隊就是其中之一，且是從研究到製造完全ＭＩＴ、在新竹製造。張雍昨指出，二○○六年開始進行研究，二○一二年接受科技部萌芽計畫輔導，二○一六年創立普瑞斯生物科技公司，去年通過美國ＦＤＡ認證，是全球第四家取得ＦＤＡ核可的公司，預計今年會在美國上市。

張雍團隊製作出的白血球減除過濾器也是全世界過濾速度最快，七分十五秒就可過濾五百CC血液，比其他設備快四十％。普瑞斯公司總經理陳彥文表示，核心技術在於模擬細胞膜結構，透過雙性離子捕捉，可更快速且專一性過濾白血球，且白血球過濾效果達九十九．九九％。

預計今年將在美國上市

張雍指出，團隊更在二○一七年製造出全球唯一可過濾小動物血液的設備，動物往往因為輸血沒有過濾，造成死亡率提高，希望社會大眾更重視各類用血安全，以降低輸血併發症造成的龐大醫療支出。

科技部昨舉行研發成果萌芽計畫記者會，也邀請中央大學生醫工程與科學學系助理教授黃貞翰分享研究成果，研發出的食安智聯網過敏原檢測裝置，可以兩分鐘內得到實驗室儀器等級的高靈敏測試結果。目前可針對麩質、花生、牛奶和雞蛋等六大過敏原作檢測，未來還可擴大應用到環境荷爾蒙、農藥等鑑定。

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