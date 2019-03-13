遠航班機降落長灘島偏離跑道 已啟動調查並查扣黑盒子

2019-03-13 20:50

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空一架飛往菲律賓長灘島的班機，今晚6點降落長灘島機場時疑似衝出跑道，機輪卡在草地上，所幸機上共計121人全員均安。民航局表示，飛機並非衝出跑道，而是滑行迴轉時偏出跑道，已要求遠航派員檢查受損狀況；飛安會並已接獲通報，將連繫菲律賓民航主管機關協助事故調查。

遠航證實，今日執行FE321桃園─長灘島航班，晚間6點6分降落後，滑行時有偏移跑道情況，機上人員平安，並已處理妥當，旅客均已抵達目的地離開飛機。

據了解，遠航編號FE321的航班，今天下午表定時間3點半從桃園機場起飛，前往菲律賓長灘島，使用機型為飛機編號為B-28027的MD-83機型，機齡為21年，最近一次維修紀錄是今年2月14日進行A級、C級檢查。

民航局表示，並不是飛機降落衝出跑道，而是因當地機場沒有滑行道，飛機於滑行至跑道末端迴轉的過程中偏移出跑道，目前尚無法確定為飛機主輪或鼻輪。

民航局指出，已通報飛安會，目前飛機已拖回機坪，並要求遠航立即派員到場檢查飛機受損狀況，同時與波音公司擬訂必要檢查項目，派遣機務相關人員赴當地檢查，並將黑盒子、飛行記錄器查扣、先行斷電。

飛安會執行長官文霖表示，已接獲遠航通報，目前掌握狀況為飛機降落時偏離跑道，根據飛航事故調查法規定，屬於應通報事件，飛安會已啟動調查。由於飛航事故調查為屬地主義，將設法連繫菲律賓當地民航主管機關，請求協助調查，或飛安會派員到場調查。

他指出，已要求遠航保全證據，並由機組人員撰寫事故經過報告，據了解，單跑道末端迴轉應有緩衝區，但長灘島當地機場疑似不足，才導致飛機不慎偏出。

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