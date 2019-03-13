亞太國際風電展 宏華營造佈局離岸風電

2019-03-13 21:31

〔記者張忠義／高雄報導〕亞洲第二大的亞太國際風力發電展，今天起一連三天在高雄展覽館開展，展會活動結合亞太國際風電產業論壇，提供產業在地化最佳解決方案，期能協助政府在2025年達到提升再生能源比率至20%，並落實產業在地化的目標。

本次展會展品涵蓋「風機製造」、「風場運維」、「海事工程」、「周邊服務」4大主題，首次在台展出完整供應鏈。有來自荷蘭、新加坡、英國、德國、丹麥、義大利、美國、瑞典、比利時、日本及台灣本地計11國參展商熱烈參與，預期本展將成為台灣風電產業發展最重要的交流合作平台。

離岸風電攸關台灣能源轉型政策，再生能源發電占有20％比例，並將逐年成長，顯示該產業在未來台灣的能源供應是否能夠正常穩定，占有舉足輕重的地位。然這項新興產業技術層次甚高，風險也相對拉高，國內業者雖然各個興致高昂，但在相關人材培訓、技術養成與設備規格須在如此短暫的時間內快速完成，也確實面臨極大的挑戰。

宏華營造公司為台灣最大的海事營造工程公司，擁有國內最大的海事工程船隊，擁有約40餘艘各型工作船，300餘名員工及百多位全職僱用船員，於2016與2018年榮獲工程會頒發工程金質獎特優獎。並於2015年首度跨足離岸風電產業，以自行設計建造的升降平台船完成國內首座由國人自行建造離岸風場測風塔，。

宏華營造總經理陳宗邦堅信推展離岸風電為未來該公司經營目標，積極投入離岸風場開發相關領域，今年1月底向世界級荷蘭DAMEN船廠訂購興建2艘最新型FCS2710人員運輸船，將在明年2月抵達台灣，作為離岸風場開發與運維重要載具，未來也將持續擴大CTV船隊。

宏華今天在媒體發表會上與DAMEN簽屬MOU，預定未來5年繼續投資3千萬美金擴充風電船隊，並引進設立模擬艙基地，透過模擬器與實務結合建立台灣船機操作訓練中心培訓更多本土船員，確切落實台灣本土化的決心。

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