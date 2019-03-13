全台首屆亞太風電展高雄登場 曾文生：綠電是台灣經濟關鍵

2019-03-13 11:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台首屆、亞洲規模第二大的亞太國際風力發電展，今天在高雄展覽館開幕，共有來自11國的風電關係廠商參與，除了展覽，還規劃有論壇、商機媒合會與就業博覽會，希望讓更多人了解風力發電市場現況與未來發展。

經濟部次長曾文生今受邀出席開幕式，他表示台灣經濟仰賴外銷，許多產業未來要能打進國際，須購買一定比例綠電，所以綠電與各種再生能源，將是台灣經濟走下去的關鍵；家在高雄的曾文生強調，高雄是舉辦風電展最佳場地，建議下回展覽除了風電，也能帶入洋流、地熱、生質能等，歡迎高雄鄉親把握機會來認識風電。

亞太國際風力發電展今起到15日，一連3天在高雄展覽舉辦，涵蓋風機製造、風場運維、海事工程、周邊服務等4大主題，首次在台展出風電完整供應鏈，有來自荷蘭、新加坡、英國、德國、丹麥、義大利、美國、瑞典、比利時、日本及台灣共計11國廠商參與。

針對台灣目前風電產業面臨課題，現場也規劃亞太國際風力發電展論壇，廣邀近30位海內外專業講師，也獲得廠如AON、Siemens Gamesa、MVOW、Fred Olsen Windcarrier、PwC Taiwan、James Fisher、Cwind、中鋼等等熱情響應，希望藉由外商在第三方驗證、融資、最新風電科技的解決方案，幫助國內風電產業發展。

除海外重量級講者，國內也邀請經濟部能源局、臺灣港務公司、金屬工業研究發展中心，解說風電產業市場政策方向、風電產業基礎設施及產業人才及培訓現況，展現國內風電產業發展能量，也為國內外業者共同建立風電產業在地產業供應鏈，提供一個充分交流的平台。

為吸引更多人才投入風電產業，主辦單位也安排就業博覽會，及促成國內外1、2、3級供應商，建立合作關係的商機媒合會等周邊活動，期望能為國內風電產業注入新能量，銜接國內外業者間的專業合作，促成深度交流，全面推動產業在地化的發展。

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