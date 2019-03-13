借重英國經驗 台英簽署離岸風電合作MOU

2019-03-13 15:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國在台辦事處與台灣港務公司今天在「2019亞太風力發電展｣中簽訂合作備忘錄，活絡離岸風電的國際交流合作。英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）表示，英國擁有現今世界最大的離岸風力發電量，此次簽署時機也令人振奮，因英國政府近期宣布離岸風電產業發展白皮書，有許多經驗能和台灣分享。

全台首屆、亞洲規模第二大的亞太國際風力發電展今在高雄展覽館開幕，共有來自11國的風電關係廠商參與。英國在台辦事處與台灣港務公司今天也在「2019亞太風力發電展｣中簽訂合作備忘錄，活絡離岸風電的國際交流合作。

英國在台辦事處代表唐凱琳對此表示，此合作備忘錄的簽署剛好與英國政府宣布離岸風電產業發展白皮書（UK Offshore Wind Sector Deal）的時間不謀而合，希望雙方合作能在建設與營運台灣離岸風場時期，為台灣港口基礎建設帶來重要貢獻。

唐凱琳說明，英國政府宣示投注更多政府資源在科技創新，確保產業長期穩定發展，為英國建立一個低成本的潔淨能源系統，並擴大英國離岸風電技術人才。唐凱琳說，英國從2003年開始擁有第一座離岸風場，經過15年努力，目前已安裝的機組發電量達7.6GW，至2020年可望達到10GW，擁有全世界最大的離岸風力發電量，也因此累積了許多經驗與專業，可以分享給台灣港務公司與其他離岸風電夥伴們。

台中港務分公司總經理鍾英鳳代表港務公司簽署。鍾英鳳表示，港口經營須具備全方位的國際視野，並不斷研判產業需求、世界經貿走向及綠能環保趨勢。此次與英國簽署合作備忘錄，希望借重英國在離岸風電的前瞻發展經驗，拓展綠能港口的國際視野，未來將就離岸風電港口及海事相關資訊進行更多交流。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/