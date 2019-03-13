華航把飛機搬下鄉 偏鄉孩子體驗搭飛機

2019-03-13 17:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「歡迎各位搭乘華航班機…」中華航空愛心趴趴走志工團隊今天到雲林華南國小，學校走廊變海關安檢台、教室變機艙，驗票、安檢及機上安全示範完全不馬虎，小朋友體驗搭機十分開心。

古坑華南國小因校舍進行耐震補強工程，全校師生借用中華科技大學古坑校區上課，華航志工團40多人有機師、飛機維修師、空服人員及地勤人員，今天一早5點從台北南下雲林。

華航客艙經理陳冠華指出，志工團成員都是利用自己休假日來參加，希望讓偏鄉孩子能體驗搭機，並希望在孩子心中種下一顆種籽，感受到世界寬廣，努力追夢朝自己目標前進。

體驗項目包括，進到機場怎麼到航空公司櫃台報到、海關安檢，機艙體驗則有空服人員協助找到坐位，安全帶、救生衣、氧氣面罩示範等等，透過這次體驗感受到搭飛機的流程；另志工團還為孩子準備貴賓搭機禮。

華南國小校長陳清圳表示，學校老師為了這次活動特別幫孩子準備護照、機票，海關安檢學生要以英語對話，現場佈置模擬國際機場及機艙，還有孩子天真詢問「今天真的要出國嗎？」

4年級學童吳湘璇說，她沒搭過飛機，今天的體驗很新奇、好玩。

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