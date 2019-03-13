抗議韓國瑜政策跳票 高教產4代表退出學校評鑑

2019-03-13 17:29

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜選前承諾停辦非必要之國中小評鑑，但至今政策未兌現，為此，高雄市教育產業工會4名代表退出評鑑委員表達抗議。

韓國瑜競選期間曾簽署「行政減量，停辦非必要之評鑑，減輕學校人員的壓力和負擔」承諾，上任後，新任教育局長吳榕峯未停辦中小學學校評鑑，持續於107學年度第二學期續辦，多名教師向高雄市教育產業工會（高教產）陳情，認為徒增行政負擔。

面對質疑，高雄市教育局指出，評鑑如同一校健康檢查，旨在瞭解並協助校內改善，不過，為配合108新課綱實施，待本學年度第二學期評鑑完成後，將暫停評鑑2年，已將結論函復高雄市教育產業工會。

高教產理事長鄭穎聰今天說，韓市長競選時承諾暫停評鑑讓行政減量、如今卻硬幹到底，坐實「跳票市長」稱號，評鑑涉及近80間國中小基層師行政負擔，為回應心聲，退出107學年度學校評鑑之列，工會推派4名評鑑代表均已請辭。

對此，高雄市教育局表示，國中小評鑑4年1輪，以訪視為主、資料為輔，免去大量紙本作業，校方落實資料整理並將資料上傳即可，不須過於憂慮。

教育局說，全球學校教育多追求卓越，例如英國皇家督學組成10人專家至校訪評視導，完成百餘頁報告，美國各高中針對學生畢業考試SAT或ACT成績，也都顯示於學校網頁，未來將設計更為妥適評鑑模式，與師生共同成長學習。

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