戒菸趁年輕！他國一就吸菸 大三終於戒了

2019-03-13 11:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣大三學生馮冠龍，國一起就因好奇心吸菸，此後成為癮君子，最多一天要抽上2、3包，去年在校園抽菸被校護捉到，校護說只要他戒菸就不向衛生局舉報罰錢，他只好乖乖參加戒菸班，原來只想敷衍了事，後來發現好處不少，如今已近半年不碰菸了，他今天（13日）在一場戒菸宣導會現身，鼓勵年輕癮君子，「戒菸趁早！」。

青年節前夕，屏東基督教醫院戒菸門診今天舉辦戒菸宣導活動，院方表示，根據國民健康署2017年成人吸菸行為調查結果顯示，我國年輕男性的吸菸率，自18歲以後逐年攀升至51-55歲年齡層達最高峰；女性吸菸率也由18歲以後逐年攀升至36-40歲年齡層達最高峰。而青少年吸菸行為調查結果發現，青少年有多數好友吸菸的吸菸率高達近4成（國中生27.2%，高中職學生44.5%），是沒有或少數好友吸菸的學生吸菸率9倍以上。

現就讀大學三年級的馮冠龍表示，和同學一起到屏基戒菸班戒菸，上課後才真正知道吸菸對身體的傷害，服用戒菸藥物幾天後，又想抽菸，沒想到菸味讓他受不了，立刻把菸熄掉，戒菸期間，他和同學相互監督，一起對抗菸友的誘惑，菸癮來時就一起去運動，如今成功戒菸已經近半年，覺得體力與精神、人際關係都比戒菸前還要好。

屏基戒菸門診近一年來收案用藥141人，其中有9位女性，戒菸成功人數47人，成功率約33％。家醫科主任林健良指出，許多人戒菸過程因為產生情緒暴躁、低落、菸癮難耐等戒斷症狀而導致戒菸失敗，藉助戒菸藥物可有效緩解戒斷症狀，讓病人度過戒菸最痛苦的前2個月，二代戒菸藥物現在政府都有補助，每次藥費部分負擔最多只收200元，有效提升戒菸成功率。家醫科醫師黃勇誠也說，如果1天抽1包菸，每天要花上100元，如果戒菸1年可省下3萬6千元，10年就省下30多萬元，所以戒菸也等於理財。

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