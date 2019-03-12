TutorABC今發聲明強調是台灣本土企業 非中資公司

2019-03-12 23:31

〔記者林曉雲／台北報導〕TutorABC今發聲明回應，該公司創始於台灣，從來不是中國「登台」公司，更非中資公司，有幾個國際大型基金的資金，阿里巴巴只是其中一部份，不是全部。

聲明強調，該公司自民國87年成立研發團隊，93年推出線上學習平台，95年申請商標註冊，近年來受國際投資人青睞，陸續受到知名機構挹注，如高盛、新加坡淡馬錫、新加坡政府基金GIC等，從原先設立於台灣的本土企業晉身為國際性公司，雖有阿里巴巴資金，但未到達政府規定的中資佔比，並非中資公司。

聲明指出，20年來投入無數心血、創新產品、維護品牌聲譽，使TutorABC等Tutor系列商標成為著名商標，並經智慧財產局登載於著名商標名錄，面對接踵而來的後進廠商，向來歡迎良性競爭，但就市場上部分借勢TutorABC商譽、使用高度近似品牌、而導致消費者有混淆誤認之虞的競爭同業，TutorABC身為著名註冊商標權人，依法向法院提起訴訟以排除侵害，是正當的權利行使，也是商標權人維護商標的義務。

聲明也抨擊，相關競爭同業在案件仍繫屬法院的同時，商借台北律師公會會議室大肆召開記者會，以不實事項抹黑TutorABC，片面指摘對其不利的司法判決，意圖形塑台北律師公會為其背書的錯誤印象，並於相關訴訟案件判決前召開記者會，是對法院之不尊重，亦企圖藉此影響司法獨立性，實屬不當。

空中美語等多家業者今天開記者會指控，TutorABC對英文補教業興起一連串商標訴訟，多家商標上有「Tutor」字樣的補習班都挨告，智財法院還判TutorABC勝訴，業者認為Tutor是普通名詞，不應由一家獨佔，呼籲司法應尊重行政機關的商標認證制度，勿袒護獨佔英文「家教（Tutor）」名詞的使用權。

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