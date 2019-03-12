「Tutor」恐成專有商標？本土補教業者自救 拒中資侵門踏戶

2019-03-12 21:42

〔記者張文川／台北報導〕有中資背景的「TutorABC」麥奇公司2007年登台後，對本土英文補教業興起一連串商標訴訟，多家商標上有「Tutor」字樣的補習班都挨告，智財法院還判TutorABC勝訴，本土業者認為Tutor是普通名詞，豈能一家獨佔，且本地業者的Tutor商標也是經過智財局核准註冊，智慧財產法院卻否決智財局的認證，一再偏袒TutorABC，成為中資企業侵門踏戶、蠶食鯨吞本土英文補教市場的幫凶，在地業者呼籲司法應尊重行政機關的商標認證制度，勿袒護中資獨佔英文「家教（Tutor）」名詞的使用權。

TutorABC在台興訟的案件，包括科見美語的「ABC」圖樣侵權判賠100萬元，泛卓科技的「Tutor MVP」判賠50萬，巨匠電腦的「ABC Online」判巨匠勝訴，乂迪生科技的「HiTutor」一審也判乂迪生勝訴，威爾科技的「Tutor Well」挨告後停用商標，英美語言訓練的「i-Tutor」也被迫廢止商標。

目前已有科見美語、空中美語、諾貝爾、金斯頓、職達外語等16家在地文理補教業者加入自救行列。

最近的判決是，空中美語的「Tutor4U」商標被控侵權，智財法院一審判空中美語不得使用此商標且須賠1000萬元，已上訴二審，TutorABC將求償金額提高至7131萬元。

一審認為TutorABC在全球60國、80城市擁有4500多位外籍顧問，提供逾1000萬堂線上教育課程，長期投入龐大廣告費，屬「著名商標」，2者商標高度近似且同為線上英語教學，易使消費者混淆誤認，判空中美語敗訴。

空中美語創辦人胥宏達說，TutorABC的大股東阿里巴巴集團，去年12月已被經濟部認定為中資，挾著龐大的資金實力到處興訟，提告求償高額賠償金，逼迫本土業者和解、改名，若敗訴就再持其他勝訴的判決理由來上訴，「Tutor」在全世界都是通用單字，包括中國的各國法院都不准列為專用名詞，唯獨台灣司法讓中資可專用此詞，一再判對方勝訴，業者懷疑中資想要消滅台灣的英文教育，司法居然配合助紂為虐，打壓本土業者。

職達外語「eTutor」執行長王凱民指出，中資存在許多問題，華為最近的風波已延燒國際，TutorABC以各種管道打壓本地同業，至智財局質疑合法註冊的商標，打官司讓同業在法庭疲於奔命，教育部和商標局要負起責任，法院更不應置身事外，任由中資企業一再勝訴，個個擊破本土中小型補教業者。

TutorABC則是發表聲明表示，對競爭同業提起的訴訟，部分早已確定，部分仍在進行，但同業卻在案件仍未確定時商借台北律師公會舉辦記者會，以不實事項抹黑，片面指摘對競爭同業不利的司法判決，形塑台北律師公會背書的錯誤印象，這是不尊重法院，企圖影響司法獨立性。

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