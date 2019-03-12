國立海生館搶救進館人數 推夜宿4人同行1童免費

2019-03-12 22:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立海洋生物博物館近年受到墾丁觀光衰退影響，入館人數去年首度低於百萬，近期努力拚轉型，4月份更罕見推出夜宿極地區4人同行一位12歲以下兒童免費的優惠，希望吸引民眾體驗夜間海生館的不同魅力，也挽救人氣下滑的進館人數。

明年滿20週年的海生館，在國內保育觀念日漸興起後，已經不再進口大型海洋生物展示，難以滿足一般大眾參訪的新鮮感，近年開始推廣「夜宿海生館」行程，希望民眾透過夜間觀察，發現海洋生物與白天不同的生活姿態。

經營海生館的海景公司說，海生館一直是許多國內大小朋友打開海洋世界的第一道門，強調互動體驗的夜宿海生館活動，除了能走進一般遊客無法進入的飼育後場，親自體驗飼育員餵養魚兒的新鮮體驗，看著白天沉睡的鯊魚在夜晚探出頭來，或是漸漸進入夢鄉的企鵝站著動也不動的可愛模樣，都是白天入館無法體會的驚喜。

海景公司指出，搭配4月兒童節及「425世界企鵝日」，推出夜宿海生館極地區4人同行一位12歲以下兒童免費優惠，希望更多孩童透過夜宿海生館活動，了解更多企鵝的生活習性，對20年海生館有更新鮮的體驗。

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