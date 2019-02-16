屏東海生館拚轉型 開發網美打卡景點吸引年輕人

2019-02-16 00:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣最具規模的國立海洋生物博物館，近年受到墾丁觀光衰退影響，去年首度出現低於百萬入館人數，近期努力拚轉型，為了跟上新一代旅遊型態，特別開發出許多館內拍攝網美照的地點，希望透過年輕人社群軟體打卡行銷。

2000年2月開幕的海生館，明年將滿20週年，剛開幕時進館人數可達200萬人以上，近10年平均仍都保持在130萬人次上下，前年還挺著110萬人次，去年面臨墾丁觀光風暴，首次出現不到百萬的87.8萬人次進館的狀況。

經營海生館的海景公司力圖改變，在不能增加新生物進館展示下，館方整理出海生館最適合拍出網美照的幾個景點，例如海底隧道入口、在海藻森林拍出的美麗剪影照、如何與白鯨合照的方式等，還列出了遊客不知道的海生館私房景點，找出海生館鮮為人知的神秘角落。

館方表示，除了網紅拍照景點，定期更新的巨型海藻林生態缸，也引進新的一批梨形囊巨藻，高度可達60公尺的巨藻，原生長在北美洲太平洋沿岸的溫帶海域，搭配近期熱門的光之水母隧道，希望重新吸引各地遊客的目光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/