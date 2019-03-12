女童誤吞10元硬幣？就醫檢查後發現代誌更大條...

2019-03-12 22:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市4歲的陳姓女童因身體不適，向母親求助，指稱自己吞了10元硬幣，立刻被帶往奇美醫學中心就診，腹部X光檢查，發現誤食的竟然是鈕釦型水銀電池，腐蝕恐造成胃穿孔而致命，緊急以消化道內視鏡取出，休養後已無大礙。

俞姓母親指出，當天晚餐後，女兒向她訴苦，指稱自己肚子疼，原因是在小客廳櫥櫃的夾縫中撿到10元硬幣，一時好玩放入嘴巴，卻不慎誤吞。

俞母趕緊帶孩子到奇美就醫，急診兒科主任謝如浩隨即安排X光檢查，發現誤吞的並非硬幣，而是高危險性的鈕釦型電池，非同小可。

謝如浩儘速聯絡小兒腸胃科共同醫治，由於女童吃完晚餐不久，內視鏡進入後，電池被食物擋住，一時無法取出，翌日早上，再度執行任務，順利完成。

謝如浩說，電池正負極在有水分的環境下作用，會產生鹼性物質，會腐蝕器官，當時若未趁早取出，女童恐有胃穿孔的危險，且一旦掉入腸子裡，更需要開刀處理，不可輕忽。

謝如浩表示，根據統計，逾半數的誤食中毒事件，發生於6歲以下的兒童，尤其口腔期階段的小孩最常見，籲請家長要特別關心。

院方也整理出幼童容易誤食的物品，今天透過記者會的形式，公開宣導，包含氣球、鈕釦、彈珠、果核、藥丸、花生米、小積木、玩具零件...等，提醒家長多注意。

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