小英直播現煮的芝麻拌麵爆紅 1小時熱賣近10萬元

2019-03-12 19:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕總統蔡英文昨晚到台南善化區輔選，行程中現煮芝麻拌麵，透過臉書直播，產品爆紅，加上民進黨立委候選人郭國文推薦的芝麻糖，以及市長黃偉哲當時「先吃為快」的牛奶冰棒等，都造成熱賣，區農會今天下午首度祭出85折的限時搶購，1個鐘頭內賣了近10萬元，「辣台妹」的促銷魅力，果然犀利。

蔡英文昨晚南下的輔選行程，先至善化的國家古蹟慶安宮參拜，隨後暢飲廟前知名的「一等涼」冬瓜茶，接著轉往區農會品嚐、行銷芝麻系列產品，郭國文全程以臉書直播，與粉絲們美味分享。

蔡英文現煮芝麻拌麵，眾人在鏡頭前大快朵頤，雖然只能透過影像傳遞美味，已讓網友們垂涎三尺，今天區農會一上班，詢問電話響個不停，網購訂單也持續湧入。

總幹事洪錦秀指出，為發展優質的胡麻產業，採契作方式，保價收購，也可照顧農民，去年面積140公頃，加工前，都要通過化學藥劑、重金屬等的檢驗，嚴格把關，讓消費者吃得安心。

秘書陳泰賀表示，民眾訂購的，多以蔡英文、黃偉哲與郭國文等各推薦的產品為主，總統所示範的芝麻拌麵，賣得最好，由於迴響熱烈，因此配合推出下午3到4點的限時搶購活動。

陳泰賀說，這是展售中心成立23年來，農會系列產品首度下殺85折，成功帶動買氣，結算後，1個鐘頭賣了近10萬元。

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